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В Сейме Литвы отклонили вето Науседы: российские и белорусские санкции будут разными

В Сейме Литвы отклонили вето Науседы: российские и белорусские санкции будут разными

Киев • УНН

 • 580554 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. В Сейме Литвы отклонили вето президента Гитана Науседы, это означает, что российские и белорусские санкции будут разными. Об этом пишет УНН со ссылкой на литовский телерадиовещатель LRT.

Детали

Литовские парламентарии отклонили вето президента Гитанаса Науседы и окончательно подтвердили, что в результате агрессии россии против Украины Литва вводит разные национальные санкции в отношении граждан россии и беларуси.

За принятие закона без поправок, предложенных президентом, проголосовали 99 депутатов Сейма, семеро были против, двое воздержались.

Согласно окончательно принятому закону об установлении ограничительных мер из-за военной агрессии против Украины, со 2 мая этого года до 3 мая следующего россиянам и белорусам будет ограничено получение литовских виз.

К тому же, для граждан россии будет затруднена возможность приехать в Литву и приобрести недвижимость. Заявки россиян на получение вида на жительство в Литве временно не будут приниматься. Это ограничение не будет распространяться на граждан беларуси.

Дополнение

Этот законопроект был представлен в Сейм правительством. Сейм дополнил список санкций, но предусмотрел исключения для граждан Беларуси. Поэтому президент Литвы ветировал закон.

Президент предложил установить одинаковые ограничения для граждан россии и беларуси. По его словам, беларусь, как и россия, участвует в военной агрессии против Украины, и представляет еще большую угрозу интересам национальной безопасности Литвы, чем россия.

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