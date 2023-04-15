Президент Литви наклав вето на закон про національні санкції щодо громадян рф і білорусі

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"Президент підтримує мету закону щодо застосування обмежувальних заходів до громадян росії та білорусі через військову агресію, здійснену цими державами проти України, але зазначає, що немає підстав для встановлення різного правового регулювання для громадян двох держав-агресорів, і пропонує застосовувати однакові обмежувальні заходи до громадян обох держав", - йдеться в повідомленні.

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Президент Литви, відповідно до Конституції, повернув до Сейму на повторний розгляд закон, який передбачає 7 різних обмежувальних заходів, 4 з яких стосуватимуться як громадян росії, так і білорусі, а 3 – лише громадян росії.

На думку глави країни, Литва повинна послідовно дотримуватися своєї принципової позиції, що і росія, і білорусь є країнами-агресорами по відношенню до України, як у здійсненні зовнішньої політики, так і в національному законодавстві.

"У Литві ми чудово розуміємо, що війна проти України, яку росія веде вже другий рік разом зі своїм союзником білоруссю, настільки зблизила двох агресорів, що вони обидва несуть загрозу не лише своїм сусідам, а й регіону.

Відомо, що в обох цих країнах досі є люди, які не підтримують або навіть виступають проти режимів, які здійснюють військові злочини, двері для них завжди були і будуть відкриті. Проте, з точки зору національної безпеки Литви, немає підстав для різної оцінки громадян білорусі та росії", – сказав Науседа.

У своєму указі президент пропонує Сейму повністю застосувати всі 7 різних обмежувальних заходів до громадян і російської федерації, і республіки білорусь.

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