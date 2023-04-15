Президент Литви наклав вето на закон про національні санкції щодо громадян рф і білорусі

ukru
Ексклюзив
15:02 • 42430 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 70607 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

12:29 • 103185 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

10:29 • 234999 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 172066 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 167989 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 261421 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 454630 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 345863 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 357267 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
1 м/с
97 %
746 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 198461 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 171087 перегляди

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

31 березня, 09:36 • 140731 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 132724 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

11:39 • 94958 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

10:29 • 234989 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 261413 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 498655 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 633672 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 658419 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Жозеп Боррель

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 42412 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 50182 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 132654 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 171018 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 198394 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

TikTok

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Президент Литви наклав вето на закон про національні санкції щодо громадян рф і білорусі

Президент Литви наклав вето на закон про національні санкції щодо громадян рф і білорусі

Київ • УНН

 • 1206467 перегляди

КИЇВ. 15 квітня. УНН. Президент Литовської Республіки Гітанас Науседа наклав вето на закон про національні санкції щодо громадян рф і білорусі – очільник країни вважає, що обмежувальні заходи для останньої треба ще більше посилити. Про це пише УНН за інформацією опублікованою пресслужбою Президента Литви.

Цитата

"Президент підтримує мету закону щодо застосування обмежувальних заходів до громадян росії та білорусі через військову агресію, здійснену цими державами проти України, але зазначає, що немає підстав для встановлення різного правового регулювання для громадян двох держав-агресорів, і пропонує застосовувати однакові обмежувальні заходи до громадян обох держав", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Президент Литви, відповідно до Конституції, повернув до Сейму на повторний розгляд закон, який передбачає 7 різних обмежувальних заходів, 4 з яких стосуватимуться як громадян росії, так і білорусі, а 3 – лише громадян росії.

На думку глави країни, Литва повинна послідовно дотримуватися своєї принципової позиції, що і росія, і білорусь є країнами-агресорами по відношенню до України, як у здійсненні зовнішньої політики, так і в національному законодавстві.

"У Литві ми чудово розуміємо, що війна проти України, яку росія веде вже другий рік разом зі своїм союзником білоруссю, настільки зблизила двох агресорів, що вони обидва несуть загрозу не лише своїм сусідам, а й регіону.

Відомо, що в обох цих країнах досі є люди, які не підтримують або навіть виступають проти режимів, які здійснюють військові злочини, двері для них завжди були і будуть відкриті. Проте, з точки зору національної безпеки Литви, немає підстав для різної оцінки громадян білорусі та росії", – сказав Науседа.

У своєму указі президент пропонує Сейму повністю застосувати всі 7 різних обмежувальних заходів до громадян і російської федерації, і республіки білорусь.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Литва пригрозила Міжнародним судом білорусі через кризу на кордоні з мігрантами у 2021 році

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$83,479.50
Золото
$3,156.79
Tesla
$248.19
Brent
$74.24
S&P 500
$5,537.65
Газ TTF
$40.56
Ethereum
$1,840.52