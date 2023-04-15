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Президент Литвы наложил вето на закон о национальных санкциях в отношении граждан рф и белоруссии

Киев • УНН

 • 1206464 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Президент Литовской Республики Гитанас Науседа наложил вето на закон о национальных санкциях в отношении граждан рф и беларуси – глава страны считает, что ограничительные меры для последней надо еще больше усилить. Об этом пишет УНН по информации опубликованной пресс-службой Президента Литвы.

Цитата

"Президент поддерживает цель закона о применении ограничительных мер к гражданам россии и беларуси из-за военной агрессии, осуществленной этими государствами против Украины, но отмечает, что нет оснований для установления разного правового регулирования для граждан двух государств-агрессоров, и предлагает применять одинаковые ограничительные меры к гражданам обоих государств", - говорится в сообщении.

Детали

Президент Литвы, в соответствии с Конституцией, вернул в Сейм на повторное рассмотрение закон, который предусматривает 7 различных ограничительных мер, 4 из которых будут касаться как граждан россии, так и беларуси, а 3 – только граждан россии.

По мнению главы страны, Литва должна последовательно придерживаться своей принципиальной позиции, что и россия, и беларусь являются странами-агрессорами по отношению к Украине, как в осуществлении внешней политики, так и в национальном законодательстве.

"В Литве мы прекрасно понимаем, что война против Украины, которую россия ведет уже второй год вместе со своим союзником беларусью, настолько сблизила двух агрессоров, что они оба несут угрозу не только своим соседям, но и региону.

Известно, что в обеих этих странах до сих пор есть люди, которые не поддерживают или даже выступают против режимов, совершающих военные преступления, двери для них всегда были и будут открыты. Однако, с точки зрения национальной безопасности Литвы, нет оснований для разной оценки граждан беларуси и россии", – сказал Науседа.

В своем указе президент предлагает Сейму полностью применить все 7 различных ограничительных мер к гражданам и российской федерации, и республики Беларусь.

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