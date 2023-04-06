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Литва пригрозила Міжнародним судом білорусі через кризу на кордоні з мігрантами у 2021 році

Литва пригрозила Міжнародним судом білорусі через кризу на кордоні з мігрантами у 2021 році

Київ • УНН

 • 694344 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Литва розглядає можливість вживання правових заходів проти білорусі за навмисне ввезення мігрантів через її кордон і може подати позов до Міжнародного суду (МС), передає УНН з посиланням на dpa.

Цитата

"У нас достатньо доказів того, що білоруський режим протягом двох років не тільки цілеспрямовано виштовхує людей на територію Литви, але й вживає заходів для забезпечення того, щоб мігранти могли в'їжджати на територію Литви", - заявила міністр юстиції Евеліна Добровольська.

Деталі

Добровольська повідомила, що спочатку МЗС направить до Мінська ноту із пропозицією врегулювати суперечку в арбітражному порядку.

Якщо її буде відхилено, Литва подасть до суду на білорусь за недотримання міжнародного права і вимагатиме компенсацію не менше 120 мільйонів євро.

"Литва вимагатиме відшкодування збитків. Щоб покрити витрати, які ми зазнали не лише для забезпечення мігрантів, а й для посилення нашого контролю та інфраструктури, яких на той час у країні не було", — сказала Добровольська.

Зокрема, Литва звинувачує білорусь у порушенні Протоколу проти незаконного ввезення мігрантів суходолом, морем і повітрям, яке доповнює Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочинності.

Доповнення

Загальний кордон Литви з білоруссю сягає майже 680 кілометрів.

Цей крок було зроблено після сплеску незареєстрованих перетинів кордону з білорусі влітку та восени 2021 року, коли тисячі людей намагалися потрапити до ЄС.

На той час Європейський Союз звинуватив білоруського лідера олександра лукашенка в навмисній організації прикордонної кризи шляхом доставки мігрантів з регіони до зовнішнього кордону ЄС.

У відповідь уряд Вільнюса посилив охорону кордону та збудував прикордонний паркан.

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