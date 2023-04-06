Литва пригрозила Международным судом беларуси из-за кризиса на границе с мигрантами в 2021 году

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"У нас достаточно доказательств того, что белорусский режим в течение двух лет не только целенаправленно выталкивает людей на территорию Литвы, но и принимает меры для обеспечения того, чтобы мигранты могли въезжать на территорию Литвы", - заявила министр юстиции Эвелина Добровольская.

Детали

Добровольская сообщила, что сначала МИД направит в Минск ноту с предложением урегулировать спор в арбитражном порядке.

Если она будет отклонена, Литва подаст в суд на беларусь за несоблюдение международного права и потребует компенсацию не менее 120 миллионов евро.

"Литва будет требовать возмещения убытков. Чтобы покрыть расходы, которые мы понесли не только для обеспечения мигрантов, но и для усиления нашего контроля и инфраструктуры, которых в то время в стране не было", — сказала Добровольская.

В частности, Литва обвиняет беларусь в нарушении Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, который дополняет Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности.

Дополнение

Общая граница Литвы с беларусью достигает почти 680 километров.

Этот шаг был сделан после всплеска незарегистрированных пересечений границы с беларусью летом и осенью 2021 года, когда тысячи людей пытались попасть в ЕС.

В то время Европейский Союз обвинил белорусского лидера александра лукашенко в преднамеренной организации пограничного кризиса путем доставки мигрантов из регионов к внешней границе ЕС.

В ответ правительство Вильнюса усилило охрану границы и построило пограничный забор.