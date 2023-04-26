У Литві узаконили політику розвороту нелегальних мігрантів

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У вівторок Сейм Литви узаконив політику розвороту нелегальних мігрантів. Закон про державний кордон та охорону, що викликав бурхливі дискусії у залі Сейму, підтримали 86 членів Сейму, 8 були проти, 20 парламентаріїв утрималися.

Закон, ініційований Міністерством внутрішніх справ (МВС), надає Службі охорони державного кордону (СОГГ) правову основу для розвороту іноземців, які незаконно перетинають кордон під час надзвичайних ситуацій чи положень. Також передбачено можливість тимчасово обмежувати пересування іноземців через певні прикордонні пункти пропуску. Однак такі особи зможуть клопотати про надання притулку незалежно від того, чи вони легально опинилися в країні чи ні. Але мігранта, який нелегально перетнув кордон, співробітники зможуть затримати.

Після обговорень у парламенті та розбіжностей навіть у лавах правлячих, комітети Сейму дійшли компромісу та передбачили, що СОГГ може розвертати іноземців лише на прикордонній смузі – до п'яти кілометрів від державного кордону. Хоча остання ініціатива закону критикується з боку правозахисників, у МВС Литви стверджують, що зміни відповідають сьогоднішнім проблемам і забезпечують національну безпеку країни, посилюючи охорону державного кордону. Також наголошується, що правовими актами встановлено певні запобіжні заходи – наприклад, заборонити в'їзд мігрантів до країни можна буде лише після офіційного рішення Уряду, яке відповідає рекомендаціям Комісії з національної безпеки.

Крім того, закон передбачає винятки для іноземців, які рятуються від війни, переслідувань або прагнуть в'їхати до країни з гуманітарною метою – таких осіб допускатимуть до Литви. На той час іноземцям, які не мають права на в'їзд, за необхідності буде надано медичну або іншу гуманітарну допомогу. Якщо президент підпише закон, така політика розвороту набуде чинності з 3 травня.

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