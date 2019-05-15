В Литве поприветствовали увольнение Шевчука с должности главы КСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Председатель Конституционного суда Литвы Дейнюс Жалимас положительно оценил решение об увольнении главы Конституционного суда Украины Станислава Шевчука, передает УНН со ссылкой на сообщение Жалимаса в Facebook.
"От имени Ассоциации конституционного правосудия стран Балтийского и Черноморского регионов (BBCJ) приветствую решение, которое позволит сделать деятельность нашего суда партнера более прозрачной и эффективной, а также более ориентированной на Европу", - написал Жалимас.
Он добавил, что увольнение Шевчука "перезагрузит и возобновит сотрудничество" КСУ с BBCJ в "духе общих верховенства права и демократии".
Напомним, Шевчук был избран председателем КСУ 21 февраля 2018 года. А 14 мая 2019 года его освободили от занимаемой должности, за грубые проступки и нарушения законодательства.
Ранее УНН сообщал, что Шевчуку отказано в визе в США.
Также напомним, родной брат Станислава Шевчука Рулав Одд (Денис Шевчук) заподозрен в присвоении государственных средств.