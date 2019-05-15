У Литві привітали звільнення Шевчука з посади голови КСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Голова Конституційного суду Литви Дейнюс Жалімас схвально оцінив рішення про звільнення голови Конституційного суду України Станіслава Шевчука, передає УНН із посиланням на допис Жалімаса у Facebook.
"Від імені Асоціації конституційного правосуддя країн Балтійського та Чорноморського регіонів (BBCJ) вітаю рішення, яке дозволить зробити діяльність нашого Суду-партнера більш прозорою та ефективною, а також більш орієнтованою на Європу", - написав Жалімас.
Він додав, що звільнення Шевчука "перезавантажить та відновить співпрацю" КСУ із BBCJ у "дусі спільних цінностей верховенства права і демократії".
Нагадаємо, Шевчук обраний головою КСУ 21 лютого 2018 року. А 14 травня 2019 року його звільнили із займаної посади, через грубі проступки і порушення законодавства.
Раніше УНН повідомляв, що Шевчуку відмовлено у візі до США.
Також нагадаємо, рідний брат Станіслава Шевчука Рулав Одд (Денис Шевчук) запідозрений у привласненні державних коштів.