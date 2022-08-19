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В Литве не видят роста угрозы из-за перебрасывания россией "Кинжалов" в Калининград

Киев • УНН

 • 190844 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Размещенные в российском Калининграде российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал" не изменяют ситуацию с безопасностью в регионе, не увеличивают угрозы для Литвы, заявил министр обороны страны Арвидас Анушаускас, пишет УНН со ссылкой на Delfi.

В Литве не видят роста угрозы из-за перебрасывания россией "Кинжалов" в Калининград

Цитата

"Я думаю, что нам не следует слишком беспокоиться о месте базирования той или иной их ракеты. Тем более, что арсеналы, расположенные в Калининграде, сильно использовались в войне против Украины. Оттуда многое взяли. Эти ракеты никак ситуацию не меняют", - сказал министр BNS в четверг.

"Номинальная угроза, которую россия представляет для своих соседей, существует всегда, но уровень угрозы от этого не стал выше", - добавил он.

Детали

По словам Анушаускаса, в настоящее время военный потенциал Калининграда значительно снизился. "В различных подразделениях происходит значительное сокращение как личного состава, так и шедшего вместе с личным составом вооружения - от четверти до половины. Здесь - не в Калининграде в целом, а в отдельных подразделениях, которые используются в войне против Украины", - сказал он.

"Не нужно представлять, что Калининград остался в стороне, когда против Украины стягиваются ресурсы со всей россии. Калининград не остался в стороне, эти ресурсы из него брали и берут", - добавил Анушаускас.

Контекст

кремль перебазировал в Калининградскую область три военных самолета, вооруженных ракетами "Кинжал", которые Москва называет гиперзвуковым оружием. В минобороны рф указали, что эти самолеты будут нести "боевое дежурство круглые сутки".

Президент россии владимир путин, впервые представивший "Кинжал" в 2018 году, назвал эти ракеты "идеальным оружием", которое может лететь в десять раз быстрее звука, что крайне затрудняет перехват средствами противоракетной обороны. Однако многие эксперты говорят, что это всего лишь слегка модифицированная версия воздушного базирования обычной баллистической ракеты малой дальности "Искандер" наземного базирования. "Искандер", как и все баллистические ракеты, на участке траектории своего полета развивает гиперзвуковую скорость (больше пяти чисел Маха), но не обладает характерной для класса гиперзвукового оружия маневренностью.

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