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росія перекинула гіперзвукові ракети у Калінінград

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. росія в четвер передислокувала три бойові літаки, оснащені гіперзвуковими ракетами, у свій ексклав Калінінград на узбережжі Балтійського моря, передає УНН.

росія перекинула гіперзвукові ракети у Калінінград

Затиснутий між членами ЄС і НАТО Литвою та Польщею, які твердо підтримали Україну у війні з Москвою, сильно мілітаризований Калінінград не має сухопутного кордону з росією.

Деталі

У четвер "три літаки МіГ-31 з гіперзвуковими ракетами "Кинжал" були передислоковані на аеродром Чкаловськ у Калінінградській області", - йдеться в повідомленні міноборони росії.

За інформацією, вони нестимуть "цілодобове бойове чергування".

Додамо

путін, який представив ракету "Кинжал" у 2018 році, назвав її "ідеальною зброєю", яка летить зі швидкістю, яка в 10 разів перевищує швидкість звуку, що надзвичайно ускладнює перехоплення протиракетної оборони.

Вільнюс у червні заборонив залізничний транзит підсанкційних товарів із материкової частини росії до Калінінграда. Однак ЄС заявив, що Литва має дозволити транзит російських товарів, за винятком зброї.

Довідка

Захоплений Червоною Армією у Німеччини на заключному етапі Другої світової війни, Калінінград був відокремлений від материкової частини росії після розпаду Радянського Союзу, коли Литва стала незалежною державою.

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