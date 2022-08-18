россия перебросила гиперзвуковые ракеты в Калининград
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. россия в четверг передислоцировала три боевых самолета, оснащенных гиперзвуковыми ракетами, в свой эксклав Калининград на побережье Балтийского моря, передает УНН.
Зажатый между членами ЕС и НАТО Литвой и Польшей, твердо поддержавших Украину в войне с Москвой, сильно милитаризированный Калининград не имеет сухопутной границы с россией.
Детали
В четверг "три самолета МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" были передислоцированы на аэродром Чкаловск в Калининградской области", - говорится в сообщении минобороны россии.
По информации, они будут нести "круглосуточное боевое дежурство".
Добавим
путин, представивший ракету "Кинжал" в 2018 году, назвал ее "идеальным оружием", которое летит со скоростью, в 10 раз превышающей скорость звука, что чрезвычайно усложняет перехват противоракетной обороны.
Вильнюс в июне запретил железнодорожный транзит подсанкционных товаров из материковой части россии в Калининград. Однако ЕС заявил, что Литва должна разрешить транзит российских товаров, за исключением оружия.
Справка
Захваченный Красной Армией в Германии на заключительном этапе Второй мировой войны, Калининград был отделен от материковой части россии после распада Советского Союза, когда Литва стала независимым государством.