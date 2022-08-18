россия перебросила гиперзвуковые ракеты в Калининград

Зажатый между членами ЕС и НАТО Литвой и Польшей, твердо поддержавших Украину в войне с Москвой, сильно милитаризированный Калининград не имеет сухопутной границы с россией.

Детали

В четверг "три самолета МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" были передислоцированы на аэродром Чкаловск в Калининградской области", - говорится в сообщении минобороны россии.

По информации, они будут нести "круглосуточное боевое дежурство".

Добавим

путин, представивший ракету "Кинжал" в 2018 году, назвал ее "идеальным оружием", которое летит со скоростью, в 10 раз превышающей скорость звука, что чрезвычайно усложняет перехват противоракетной обороны.

Вильнюс в июне запретил железнодорожный транзит подсанкционных товаров из материковой части россии в Калининград. Однако ЕС заявил, что Литва должна разрешить транзит российских товаров, за исключением оружия.

Справка

Захваченный Красной Армией в Германии на заключительном этапе Второй мировой войны, Калининград был отделен от материковой части россии после распада Советского Союза, когда Литва стала независимым государством.