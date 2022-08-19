У Литві не бачать росту загрози через перекидання росією "Кинджалів" у Калінінград

Цитата

"Я думаю, що нам не слід надто непокоїтися про місце базування тієї чи іншої їхньої ракети. Тим більше, що арсенали, розташовані в Калінінграді, сильно використовувалися у війні проти України. Звідти багато чого взяли. Ці ракети жодним чином ситуацію не змінюють", - сказав міністр BNS у четвер.

"Номінальна загроза, яку росія становить для своїх сусідів, існує завжди, але рівень загрози від цього не став вищим", - додав він.

Деталі

За словами Анушаускаса, наразі військовий потенціал Калінінграда значно знизився. "У різних підрозділах відбувається значне скорочення як особового складу, так і озброєння, що йшло разом з особовим складом, - від чверті до половини. Тут - не в Калінінграді в цілому, а в окремих підрозділах, які використовуються у війні проти України", - сказав він.

"Не потрібно уявляти, що Калінінград залишився осторонь, коли проти України стягуються ресурси з усієї росії. Калінінград не залишився осторонь, ці ресурси з нього брали та беруть", - додав Анушаускас.

Контекст

кремль перебазував на Калінінградську область три військові літаки, озброєні ракетами "Кинджал", які Москва називає гіперзвуковою зброєю. У міноборони рф вказали, що ці літаки будуть нести "бойове чергування цілодобово".

Президент росії володимир путін, який вперше представив "Кинджал" у 2018 році, назвав ці ракети "ідеальною зброєю", яка може летіти вдесятеро швидше за звук, що вкрай ускладнює перехоплення засобами протиракетної оборони. Однак багато експертів кажуть, що це лише трохи модифікована версія повітряного базування звичайної балістичної ракети малої дальності "Іскандер" наземного базування. "Іскандер", як і всі балістичні ракети, на ділянці траєкторії свого польоту розвиває гіперзвукову швидкість (більше п'яти чисел Маха), але не має характерної для класу гіперзвукової зброї маневреності.