В Литве могут приостановить трансляцию российского канала на полтора года

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 86154 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 99980 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 100421 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 113301 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 102309 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105394 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112315 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117179 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134626 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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В Литве могут приостановить трансляцию российского канала на полтора года

В Литве могут приостановить трансляцию российского канала на полтора года

Киев  •  УНН

 • 5290 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. В Литве могут приостановить трансляцию российского телеканала "РТР-Планета" на срок от одного до полутора лет в связи с постоянными нарушениями. Об этом сообщил председатель Комиссии Литовского радио и ТВ Эдмундас Вайтекунас, передает УНН со ссылкой на DELFI. 

"Судя по имеющимся доказательствам, у нас есть основания для принятия решения об ограничениях. Прибывают гости из России, они очевидно, представят объяснения, комментарии, но в любом случае комиссия завтра решит, применять ли ограничения, или прибегнуть к другим решениям. Мы информировали Еврокомиссию, ту же "РТР Планету", что возможным решением может быть ограничение трансляции от 12 до 18 месяцев", - сообщил Вайтекунас.

Напомним, 1 февраля состоялась презентация и первое публичное обсуждение законопроекта об особенностях гастролей артистов в России и на оккупированных территориях Украины. В ближайшее время новый законопроект будет внесен в Верховную Раду.

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