В Литве могут приостановить трансляцию российского канала на полтора года

"Судя по имеющимся доказательствам, у нас есть основания для принятия решения об ограничениях. Прибывают гости из России, они очевидно, представят объяснения, комментарии, но в любом случае комиссия завтра решит, применять ли ограничения, или прибегнуть к другим решениям. Мы информировали Еврокомиссию, ту же "РТР Планету", что возможным решением может быть ограничение трансляции от 12 до 18 месяцев", - сообщил Вайтекунас.

Напомним, 1 февраля состоялась презентация и первое публичное обсуждение законопроекта об особенностях гастролей артистов в России и на оккупированных территориях Украины. В ближайшее время новый законопроект будет внесен в Верховную Раду.