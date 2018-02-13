У Литві можуть призупинити трансляцію російського каналу на півтора року
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. У Литві можуть призупинити трансляцію російського телеканалу "РТР-Планета" на термін від одного до півтора років у зв'язку з постійними порушеннями. Про це повідомив голова Комісії Литовського радіо і ТБ Едмундас Вайтекунас, передає УНН з посиланням на DELFI.
"Судячи з наявних доказів, у нас є підстави для прийняття рішення про обмеження. Прибувають гості з Росії, вони очевидно, нададуть пояснення, коментарі, але в будь-якому випадку комісія завтра вирішить, чи застосовувати обмеження, або вдатися до інших рішень. Ми інформували Єврокомісію, ту ж "РТР Планету", що можливим рішенням може бути обмеження трансляції від 12 до 18 місяців", - повідомив Вайтекунас.
Нагадаємо, 1 лютого відбулася презентація та перше публічне обговорення законопроекту про особливості гастролей артистів в Росії і на окупованих територіях України. Найближчим часом новий законопроект буде внесений до Верховної Ради.