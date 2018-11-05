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В ноябре украинцы дважды смогут наблюдать метеоритный дождь

В ноябре украинцы дважды смогут наблюдать метеоритный дождь

Киев  •  УНН

 • 66931 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. В ноябре жители Земли, включая украинцев, смогут дважды наблюдать явление метеоритного дождя - 11 и 17 ноября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Мirror.

По данным издания, в частности в первой половине месяца ожидается метеоритный дождь Тауриды. Его пик ожидается 11 ноября. Наиболее заметным это явление будет после полуночи.

Это будет метеоритный дождь с незначительным потоком метеоритов - примерно пять в час. При этом издание отмечает, что метеориты должны быть видны в небе по всему миру. Причем увидеть метеориты можно будет невооруженным глазом. Также издание советует для лучшего наблюдения за явлением отправиться за город, где мало искусственного освещения.

Кроме того, по данным National Geographic, на 17 ноября придется пик метеоритного потока Леониды. Издание советует дождаться позднего вечера 17-го и последующего раннего утра, чтобы стать свидетелем потока метеоритов Леониды. В течение 17-18 ноября это явление будет хорошо заметно и в Киеве, отмечает TimeAndDate.

Как сообщал УНН, второй метеоритный дождь октября Ориониды будет заметен до 7 ноября. Он достиг пика в ночь на 21 октября - рано утром 22 октября.

Справка УНН: Метеоритный дождь - это множественное падение метеоритов вследствие разрушения крупного метеорита в процессе падения на Землю.

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