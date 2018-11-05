У листопаді українці двічі зможуть спостерігати метеоритний дощ

За даними видання, зокрема у першій половині місяця очікується метеоритний дощ Тауріди. Його пік очікується 11 листопада. Найбільш помітним це явище буде після опівночі.

Це буде метеоритний дощ з незначним потоком метеоритів – приблизно п'ять на годину. При цьому видання зазначає, що метеорити має бути видно у небі по всьому світу. Причому побачити метеорити можна буде неозброєним оком. Також видання радить для кращого спостереження за явищем відправитись за місто, де мало штучного освітлення.

Крім того, за даними National Geographic, на 17 листопада припаде пік метеоритного потоку Леоніди. Видання радить дочекатися пізнього вечора 17-го і наступного раннього ранку, щоб стати свідком потоку метеоритів Леоніди. Протягом 17-18 листопада це явище буде добре помітне й у Києві, відзначає TimeAndDate.

Як повідомляв УНН, другий метеоритний дощ жовтня Оріоніди буде помітний до 7 листопада. Він досяг піку у ніч на 21 жовтня - рано вранці 22 жовтня.

Довідка УНН: Метеоритний дощ – це множинне падіння метеоритів внаслідок руйнування великого метеорита в процесі падіння на Землю.