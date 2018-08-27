В Лисичанске прогремел взрыв в доме: пострадала женщина
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. В частном доме в Лисичанске Луганской области произошел взрыв. В результате в реанимацию попала 36-летняя женщина. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции, передает УНН.
"Сегодня, приблизительно в 5:30 в Лисичанский отдел полиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что в соседнем доме по ул. Волгоградская г. Лисичанск прогремел взрыв. Установлено, что при взрыве пострадала женщина, она получила ожоги второй степени (около 50%)", - говорится в сообщении.
Пострадавшую 36-летнюю женщину госпитализировали в реанимационное отделение больницы города Лисичанск. Сейчас место происшествия обследуют полицейские и специалисты ГСЧС.
"По предварительной информации, взрыв произошел в результате утечки газа из-за неисправности газового котла", - отметили в полиции.
Напомним, в Марьинке в результате взрыва во дворе пострадали двое мужчин.