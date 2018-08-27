У Лисичанську прогримів вибух у будинку: постраждала жінка
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. У приватному будинку у Лисичанську Луганської області стався вибух. У результаті у реанімацію потрапила 36-річна жінка. Про це повідомили у відділі комунікації обласної поліції, передає УНН.
"Сьогодні, приблизно о 5:30 до Лисичанського відділу поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що в сусідньому будинку по вул. Волгоградська м. Лисичанська пролунав вибух. Встановлено, що під час вибуху постраждала жінка, вона отримала опіки другого ступеню (близько 50%)", - йдеться в повідомленні.
Постраждалу 36-річну жінку госпіталізували до реанімаційного відділення лікарні міста Лисичанськ. Нині місце події обстежують поліцейські та фахівці ДСНС.
"За попередньою інформацією, вибух стався внаслідок витоку газу через несправність газового котла", - зазначили в поліції.
Нагадаємо, у Мар'їнці внаслідок вибуху на подвір'ї постраждали двоє чоловіків.