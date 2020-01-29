В лесу возле Львова неизвестный подрезал двух мужчин
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Возле Львова в лесу неизвестный ранил двух братьев, передает УНН со ссылкой "Гал-инфо".
Как пишет издание, 26 января в полицию поступило сообщение от медиков о двух мужчинах, жителях Львова, доставленных в больницу с ножевыми ранениями.
У одного из пострадавших в возрасте 30 лет, диагностировано "проникающее ранение грудной клетки", у другого, 20-летнего - "колото-резаная рана".
Как объяснили правоохранителям пострадавшие братья, около 19.00 в Брюховецком лесу к ним подбежал неизвестный мужчина, нанес им ножевые ранения, после чего скрылся.
По данному факту следователи Шевченковского отдела полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины, санкция которой предусматривает наказание - лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.
Проводится досудебное расследование, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и личность злоумышленника, причастного к совершению правонарушения.
Напомним, в центре Львова произошла резня.