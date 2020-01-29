У лісі поблизу Львова невідомий підрізав двох чоловіків
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Поблизу Львова у лісі невідомий поранив двох братів, передає УНН із посиланням "Гал-інфо".
Як пише видання, 26 січня до поліції надійшло повідомлення від медиків про двох чоловіків, мешканців Львова, доставлених у лікарню з ножовими пораненнями.
В одного з потерпілих, віком 30 років, діагностовано ʺпроникаюче поранення грудної клітиниʺ, в іншого, 20-річного – ʺколото-різана ранаʺ.
Як пояснили правоохоронцям потерпілі брати, близько 19.00 у Брюховецькому лісі до них підбіг невідомий чоловік, наніс їм ножові поранення, після чого втік.
За цим фактом слідчі Шевченківського відділу поліції відкрили кримінальне провадженнями за ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України, санкція якої передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.
Проводиться досудове розслідування, поліцейські встановлюють обставини події та особу зловмисника, причетного до скоєння правопорушення.
Нагадаємо, у центрі Львова сталася різанина.