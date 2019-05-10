В лесу Херсонской области нашли реактивную противотанковую гранату
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. В лесу Херсонской области вблизи города Алешки отдыхающие нашли опасный взрывоопасный предмет. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области, передает УНН.
На место прибыли правоохранители и специалисты взрывотехнической службы ГУНП. При осмотре предмета полицейские определили его как крайне опасную реактивную противотанковую гранату РПГ-22 и такую, что представляет угрозу для окружающих и подлежит немедленному уничтожению.
Находку взрывотехники уничтожили на месте.
По факту открыли уголовное производство по ч.1 ст.263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Сейчас сотрудники полиции выясняют, при каких обстоятельствах гранатомет оказался в лесу, и устанавливают лицо, причастное к этому.
Напомним, с начала ООС уничтожили более 37,5 тыс. взрывоопасных предметов.