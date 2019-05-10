У лісі на Херсонщині знайшли реактивну протитанкову гранату
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. У лісі Херсонської області поблизу міста Олешки відпочивальники знайшли небезпечний вибухонебезпечний предмет. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Херсонської області, передає УНН.
На місце прибули правоохоронці та фахівці вибухотехнічної служби ГУНП. Під час огляду предмету поліцейські визначили його, як вкрай небезпечну реактивну протитанкову гранату РПГ-22 і таку, що становить загрозу для оточуючих і підлягає негайному знищенню.
Знахідку вибухотехніки знищили на місці.
За фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Наразі працівники поліції з’ясовують, за яких обставин гранатомет опинився в лісі, та встановлюють особу, яка до цього причетна.
Нагадаємо, з початку ООС знищили понад 37,5 тис. вибухонебезпечних предметів.