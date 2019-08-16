В больнице с отравлением оказались 13 детей с карпатского курорта
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Тринадцать детей, отдыхавших в усадьбе в Ивано-Франковской области, были госпитализированы в больницу с пищевым отравлением. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС Украины.
"В ночь с 15 на 16 августа в Верховинскую ЦРБ с предварительным диагнозом пищевое отравление госпитализированы 13 детей (2003 - 2007 г.р.), которые отдыхали в частной усадьбе "Горицвет" в селе Верхний Ясенов Верховинского района", - сообщили в ведомстве.
Как отмечается, всего в усадьбе отдыхает 30 детей.
Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.
Напомним, после свадьбы на Закарпатье с отравлением в больницу попали 35 человек.