У лікарні з отруєнням опинилися 13 дітей з карпатського курорту
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Тринадцятеро дітей, які відпочивали у садибі в Івано-Франківській області, були госпіталізовані до лікарні із харчовим отруєнням. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС України.
"У ніч з 15 на 16 серпня до Верховинської ЦРЛ з попереднім діагнозом харчове отруєння госпіталізовано 13 дітей (2003 - 2007 р.н.), які відпочивали у приватній садибі "Горицвіт" у селі Верхній Ясинів Верховинського району", - повідомили у відомстві.
Як зазначається, усього в садибі відпочиває 30 дітей.
Проводиться комплекс протиепідемічних заходів.
Нагадаємо, після весілля на Закарпатті з отруєнням у лікарню потрапили 35 людей.