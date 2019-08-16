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У лікарні з отруєнням опинилися 13 дітей з карпатського курорту

У лікарні з отруєнням опинилися 13 дітей з карпатського курорту

Київ • УНН

 • 20115 перегляди

КИЇВ. 16 серпня. УНН. Тринадцятеро дітей, які відпочивали у садибі в Івано-Франківській області, були госпіталізовані до лікарні із харчовим отруєнням. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС України.

"У ніч з 15 на 16 серпня до Верховинської ЦРЛ з попереднім діагнозом харчове отруєння госпіталізовано 13 дітей (2003 - 2007 р.н.), які відпочивали у приватній садибі "Горицвіт" у селі Верхній Ясинів Верховинського району", - повідомили у відомстві.

Як зазначається, усього в садибі відпочиває 30 дітей.

Проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

Нагадаємо, після весілля на Закарпатті з отруєнням у лікарню потрапили 35 людей.

Українські Національні Новини

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