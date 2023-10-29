В больнице скончался мужчина, получивший ранения из-за обстрела рф Новоберислава
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Местный житель поселка Новоберислав Херсонской области, который пострадал сегодня днем в результате ударов армии рф умер в больнице. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
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“К сожалению, спасти мужчину не удалось. Полученные травмы оказались слишком тяжелыми. Он скончался в больнице”, - написал Прокудин в Telegram.
Ранее
УНН сообщал, что сегодня в результате ударов армии рф по поселку Новоберислав Херсонской области пострадал местный житель.
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Кроме того, российские войска в воскресенье в обед открыли огонь по центральному району Херсона. В результате вражеского обстрела ранения получил один человек.