Окупанти обстріляли центр Херсона: поранена жінка
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. російські війська у неділю в обід відкрили вогонь по центральному району Херсона. Внаслідок ворожого обстрілу поранення отримала одна людина. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, пише УНН.
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“Близько 14.30 армія рф обстріляла Центральний район Херсона! Унаслідок ворожого удару поранена 43-річна жінка. Її стан оцінюється як середній. Наразі постраждала ушпиталена”, - написав він у Telegram.
Доповнення
росія вранці також завдала удару по Херсону з тимчасово окупованого лівобережжя, внаслідок чого пошкоджено авто.
Сьогодні вдень внаслідок ударів армії рф по селищу Новоберислав Херсонської області постраждав місцевий житель.