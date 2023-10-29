Внаслідок атаки рф на Новоберислав постраждав чоловік - Херсонська ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Сьогодні вдень внаслідок ударів армії рф по селищу Новоберислав Херсонської області постраждав місцевий житель. Про це повідомила Херсонська ОВА, пише УНН.
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«Вдень окупанти з артилерії обстріляли населений пункт. Травми отримав 46-річний місцевий житель, який під час прильоту знаходився на вулиці»,- йдеться в повідомленні.
Деталі
Пораненого госпіталізували у важкому стані. У нього вибухова і відкрита черепно-мозкова травми, осколкове поранення голови.
Медики зараз борються за його життя, вказали в ОВА.
Нагадаємо
Військові рф ранком атакували авіабомбами Новоберислав. Там зафіксовано 4 прильоти.
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