В результате атаки рф на Новоберислав пострадал мужчина - Херсонская ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Сегодня днем в результате ударов армии рф по поселку Новоберислав Херсонской области пострадал местный житель. Об этом сообщила Херсонская ОВА, пишет УНН.
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«Днем оккупанты из артиллерии обстреляли населенный пункт. Травмы получил 46-летний местный житель, который во время прилета находился на улице», - говорится в сообщении.
Детали
Раненого госпитализировали в тяжелом состоянии. У него взрывная и открытая черепно-мозговая травмы, осколочное ранение головы.
Медики сейчас борются за его жизнь, указали в ОВА.
Напомним
Военные рф утром атаковали авиабомбами Новоберислав. Там зафиксировано 4 прилета.
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