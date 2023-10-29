Оккупанты обстреляли центр Херсона: ранена женщина
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. российские войска в воскресенье в обед открыли огонь по центральному району Херсона. В результате вражеского обстрела ранения получил один человек. Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, пишет УНН.
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“Около 14.30 армия рф обстреляла Центральный район Херсона! В результате вражеского удара ранена 43-летняя женщина. Ее состояние оценивается как среднее. Сейчас пострадавшая госпитализирована”, - написал он в Telegram.
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россия утром также нанесла удар по Херсону с временно оккупированного левобережья, в результате чего повреждено авто.
Сегодня днем в результате ударов армии рф по поселку Новоберислав Херсонской области пострадал местный житель.