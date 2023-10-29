У лікарні помер чоловік, який отримав поранення через обстріл рф Новоберислава
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Місцевий житель селища Новоберислав Херсонської області, який постраждав сьогодні вдень внаслідок ударів армії рф помер у лікарні. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
Цитата
“На жаль, врятувати чоловіка не вдалося. Отримані травми виявилися занадто важкими. Він помер у лікарні”, - написав Прокудін у Telegram.
Раніше
УНН повідомляв, що сьогодні внаслідок ударів армії рф по селищу Новоберислав Херсонської області постраждав місцевий житель.
Додамо
Крім того, російські війська у неділю в обід відкрили вогонь по центральному району Херсона. Внаслідок ворожого обстрілу поранення отримала одна людина.