В Лефортово неизвестные оказывали давление на одного из моряков - адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. На военнопленных украинских моряков, удерживаемых в СИЗО “Лефортово”, продолжают оказывать психологическое давление. Об этом сообщил адвокат из группы защиты украинских моряков Николай Полозов на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Военнопленного моряка Андрея Опрыско несколько дней назад вызывали в следственный кабинет СИЗО, где некий человек (предположительно оперативный сотрудник ФСБ) в отсутствие адвоката начал задавать ему вопросы относительно условий содержания, состояния здоровья и обстоятельств дела“, — сообщил адвокат.
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По его словам, упомянутое лицо предлагало моряку дать показания на других военнопленных.
“Андрей Опрыско категорически отказался отвечать на вопросы незнакомца”, — отметил Полозов.
Он так же отметил, что данная ситуация — это уже не первый случай оказания давления на Андрея Опрыско. Около месяца назад к моряку также приходили неизвестные с разговорами и вопросами, отметил юрист.
По согласованию с адвокатом, Опрыско подал заявление, что не желает иметь никаких бесед ни с кем без присутствия адвоката или консула.
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“Случай не единичный, психологическое давление на военнопленных, в нарушение положений третьей Женевской конвенции „Об обращении с военнопленными“ осуществляется как непосредственно силами оперативников ФСБ, так и посредством так называемой „внутрикамерной разработки“, когда сокамерник военнопленного заведомо действует в интересах спецслужбы”, — пишет он.
Все подобные факты группой защиты украинских моряков тщательно фиксируются.
25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ России обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров “Бердянск” и “Никополь” и рейдового буксира “Яны Капу”, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя в Азовском море. 24 украинских моряков арестовали в оккупированном Крыму, позже их перевели в Москву, где арест продлили до конца апреля.
Как сообщал УНН, 13 февраля суд Москвы признал законным арест четверых украинских моряков до 24 апреля.
Ранее в Москве завершилось апелляционное заседание над пятью пленными украинскими моряками, которое снялось с дела из-за проблем с переводом документов на украинский язык.