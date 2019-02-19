У Лефортово невідомі тиснули на одного з моряків - адвокат

"Військовополоненого моряка Андрія Оприско кілька днів тому викликали до слідчого кабінет СІЗО, де якийсь чоловік (імовірно оперативний співробітник ФСБ) за відсутності адвоката почав задавати йому питання щодо умов утримання, стану здоров'я і обставин справи", - повідомив адвокат.

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За його словами, згадана особа пропонувала моряку дати свідчення на інших військовополонених.

"Андрій Оприско категорично відмовився відповідати на питання незнайомця", - зазначив Полозов.

Він так само відзначив, що дана ситуація - це вже не перший випадок тиску на Андрія Оприско. Близько місяця тому до моряка також приходили невідомі з розмовами і питаннями, зазначив юрист.

За погодженням з адвокатом, Оприско подав заяву, що не бажає мати жодних розмов ні з ким без присутності адвоката або консула.

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"Випадок не поодинокий, психологічний тиск на військовополонених, в порушення положень третьої Женевської конвенції "Про поводження з військовополоненими" здійснюється як безпосередньо силами оперативників ФСБ, так і за допомогою так званої" внутрішньокамерної розробки", коли співкамерник військовополоненого свідомо діє в інтересах спецслужби", - пише він.

Всі подібні факти групою захисту українських моряків ретельно фіксуються.

25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ Росії обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному море в порт Маріуполя в Азовському морі. 24 українських моряків заарештували в окупованому Криму, пізніше їх перевели в Москву, де арешт продовжили до кінця квітня.

Як повідомляв УНН, 13 лютого суд Москви визнав законним арешт чотирьох українських моряків до 24 квітня.



Раніше в Москві завершилося апеляційне засідання над п'ятьма полоненими українськими моряками, яке знялося з справи через проблеми з перекладом документів на українську мову.