В Латвии запретили семь российских пропагандистских каналов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. Национальный совет Латвии по электронным СМИ (NEPLP) принял решение запретить трансляцию в стране семи телеканалов группы RT, которая ранее действовала под брендом Russia Today. Как объясняет NEPLP, это было сделано, так как данные каналы "находятся под фактическим контролем и единоличным контролем" российского пропагандиста Дмитрия Киселева, который находится под санкциями ЕС, передает УНН со ссылкой на Delfi.
Да, речь идет о телеканалах "RT", "RT HD", "RT Arabic", "RT Spanish", "RT Documentary HD", "RT Documentary", "RT TV", которые, согласно докладу спецслужб Латвии, являются наиболее влиятельными каналами, по которым ведется Россией пропаганда в странах Запада.
"Полученные нами доказательства очень серьезны, и мы призовем регуляторов всех государств ЕС последовать нашему примеру и запретить RT на своей территории. Для таких программ нет места ни в Латвии, ни в Евросоюзе", - отметил глава NPLP Ивар Аболиньш.
Как сообщалось в УНН, согласно результатам исследования Оксфордского интернет-института, дезинформация о COVID-19 от российских и китайских государственных СМИ во Франции, Испании и Германии в определенных случаях достигает большей аудитории в социальных медиа, чем новости от крупных медиа внутри этих стран.