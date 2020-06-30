У Латвії заборонили сім російських пропагандистських каналів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Національна рада Латвії по електронним ЗМІ (NEPLP) прийняв рішення заборонити трансляцію у країні семи телеканалів групи RT, яка раніше діяла під брендом Russia Today. Як пояснює NEPLP, це було зроблено, так як дані канали "знаходяться під фактичним контролем і одноосібним наглядом" російського пропагандиста Дмитра Кисельова, який знаходиться під санкціями ЄС, передає УНН із посиланням на Delfi.
Так, мова йде про телеканали "RT", "RT HD", "RT Arabic", "RT Spanish", "RT Documentary HD", "RT Documentary", "RT TV", які, згідно з доповіддю спецслужб Латвії, є найбільш впливовими каналами, якими ведеться Росією пропаганда у країнах Заходу.
"Отримані нами докази дуже серйозні, і ми закличемо регуляторів всіх держав ЄС наслідувати наш приклад і заборонити RT на своїй території. Для таких програм немає місця ні у Латвії, ні в Євросоюзі", - зазначив голова NPLP Івар Аболіньш.
Як повідомлялося в УНН, згідно з результатами дослідження Оксфордського інтернет-інституту, дезінформація про COVID-19 від російських і китайських державних ЗМІ у Франції, Іспанії та Німеччини у певних випадках досягає більшої аудиторії у соціальних медіа, ніж новини від великих медіа всередині цих країн.