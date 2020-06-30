У Латвії заборонили сім російських пропагандистських каналів

Так, мова йде про телеканали "RT", "RT HD", "RT Arabic", "RT Spanish", "RT Documentary HD", "RT Documentary", "RT TV", які, згідно з доповіддю спецслужб Латвії, є найбільш впливовими каналами, якими ведеться Росією пропаганда у країнах Заходу.

"Отримані нами докази дуже серйозні, і ми закличемо регуляторів всіх держав ЄС наслідувати наш приклад і заборонити RT на своїй території. Для таких програм немає місця ні у Латвії, ні в Євросоюзі", - зазначив голова NPLP Івар Аболіньш.

Як повідомлялося в УНН, згідно з результатами дослідження Оксфордського інтернет-інституту, дезінформація про COVID-19 від російських і китайських державних ЗМІ у Франції, Іспанії та Німеччини у певних випадках досягає більшої аудиторії у соціальних медіа, ніж новини від великих медіа всередині цих країн.