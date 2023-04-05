Латвия вернула обязательную службу в армии

Детали

Закон о СДО предусматривает, что граждане – мужчины – подлежат призыву в течение одного года после достижения ими 18-летнего возраста. Гражданин, продолжающий получать образование после достижения 18-летнего возраста, за исключением высшего образования, в течение одного года после окончания учебного заведения подлежит призыву на службу в национальную оборону.

Если гражданин продолжает получать образование после достижения 18-летнего возраста, за исключением высшего, и не окончил образовательное учреждение до достижения 24-летнего возраста, он подлежит призыву в течение одного года после достижения 24-летнего возраста.

Граждане – мужчины и женщины – в возрасте от 18 до 27 лет смогут добровольно поступать на военную службу в Национальную оборону Латвии.

Военная служба проходит одним из следующих способов: 11 месяцев в регулярных войсках или части Национальной гвардии Национальных вооруженных сил, 5 лет в Национальной гвардии с выполнением служебных задач не менее 21 дня отдельных учений и не более семи дней коллективных учений ежегодно.

Также призывник сможет выполнить программу офицера запаса, предназначенную для студентов вузов и колледжей в военно-учебном заведении и части Национальных Вооруженных Сил в течение пяти лет, общее время обучения и выполнения служебных задач составляет не менее 180 дней.

Первый набор запланирован на добровольной основе. Первоначально предполагалось, что физические лица имеют право поступать на службу в национальную оборону до 1 мая этого года, но это предложение не было поддержано. В Минобороны агентству LETA сообщили, что до 15 мая будет проходить добровольная заявка на первый призыв в Службу национальной обороны.

Первый призыв начнется с 1 июля этого года на добровольной основе, а с 1 января 2024 года служба будет определена как обязательная. Также во время второго призыва гражданам Латвии сначала предложат присоединиться добровольно.

Добровольцы службы национальной обороны после окончания 11 месяцев службы получат дополнительную компенсацию в размере 1100 евро.

Законом предусматривается административное взыскание за неявку на установленные проверки без уважительной причины, и будет накладываться на всех граждан, которые не явились на проверки после получения вызова. Сумма санкций – предупреждение или штраф до 350 евро.

"Введение срочной службы – это ответ Латвии на новую ситуацию с безопасностью в регионе, потому что на опыте Украины мы видим, что без морально устойчивого и подготовленного общества невозможно противостоять агрессору", – подчеркнул министр обороны.