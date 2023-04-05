Латвія повернула обов'язкову службу в армії

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Закон про СДО передбачає, що громадяни – чоловіки – підлягають призову протягом одного року після досягнення ними 18-річного віку. Громадянин, який продовжує здобувати освіту після досягнення 18-річного віку, за винятком вищої освіти, протягом одного року після закінчення навчального закладу підлягає призову на службу в національну оборону.

Якщо громадянин продовжує здобувати освіту після досягнення 18-річного віку, за винятком вищої, і не закінчив освітню установу до досягнення 24-річного віку, він підлягає призову протягом одного року після досягнення 24-річного віку.

Громадяни – чоловіки та жінки – віком від 18 до 27 років зможуть добровільно вступати на військову службу Національної оборони Латвії.

Військова служба проходить одним із наступних способів: 11 місяців у регулярних військах або частині Національної гвардії Національних збройних сил, 5 років у Національній гвардії з виконанням службових завдань не менше 21 дня окремих навчань та не більше семи днів колективного навчання щорічно.

Також призовник зможе виконати програму офіцера запасу, призначену для студентів вузів та коледжів у військово-навчальному закладі та частині Національних Збройних Сил протягом п'яти років, загальний час навчання та виконання службових завдань становить не менше 180 днів.

Перший набір заплановано на добровільній основі. Спочатку передбачалося, що фізичні особи мають право вступати на службу в національну оборону до 1 травня цього року, але ця пропозиція не була підтримана. У Міноборони агентству LETA повідомили, що до 15 травня проходитиме добровільна заявка на перший призов до Служби національної оборони.

Перший призов розпочнеться з 1 липня цього року на добровільній основі, а з 1 січня 2024 року службу буде визначено як обов'язкову. Також під час другого призову громадянам Латвії спочатку запропонують приєднатися добровільно.

Добровольці служби національної оборони після закінчення 11 місяців служби отримають додаткову компенсацію у розмірі 1100 євро.

Законом передбачається адміністративне стягнення за неявку на встановлені перевірки у час та місце без поважної причини, та накладатиметься на всіх громадян, які не з'явилися на перевірки після отримання виклику. Сума санкцій – попередження чи штраф до 350 євро.

"Впровадження строкової служби – це відповідь Латвії на нову ситуацію з безпекою у регіоні, тому що на досвіді України ми бачимо, що без морально стійкого та підготовленого суспільства неможливо протистояти агресору", – наголосив міністр. оборони.