В Ладыжин после атаки рф вернули тепло - голова ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. В Ладыжине Винницкой области, где на днях объявили чрезвычайную ситуацию военного характера из-за отсутствия отопления после ракетных ударов рф 23 ноября, возобновили теплоснабжение, сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов в четверг, 1 декабря, в Telegram, пишет УНН.
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"Возобновлено теплоснабжение в Ладыжине. Продолжаем диверсификацию поставок тепловой энергии в городе", - сообщил Борзов.
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Глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов сообщал, что в Ладыжине чрезвычайная ситуация военного характера.
Из-за ракетных обстрелов рф в Винницкой области 18 тысяч человек оставались без отопления после прекращения работы Ладыжинской ТЭС.