В Ладыжин после атаки рф вернули тепло - голова ОВА

КИЕВ. 1 декабря. УНН. В Ладыжине Винницкой области, где на днях объявили чрезвычайную ситуацию военного характера из-за отсутствия отопления после ракетных ударов рф 23 ноября, возобновили теплоснабжение, сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов в четверг, 1 декабря, в Telegram, пишет УНН.