У Ладижин після атаки рф повернули тепло - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. У Ладижині Вінницької області, де днями оголосили надзичайну ситуацію воєнного характеру через відсутність опалення після ракетних ударів рф 23 листопада, відновили теплопостачання, повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов у четвер, 1 грудня, у Telegram, пише УНН.
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"Відновлено теплопостачання у Ладижині. Продовжуємо диверсифікацію постачання теплової енергії у місті", - повідомив Борзов.
Доповнення
Голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов повідомляв, що у Ладижині надзвичайна ситуація воєнного характеру.
Через ракетні обстріли рф на Вінничині 18 тисяч людей залишалися без опалення після припинення роботи Ладижинської ТЕС.