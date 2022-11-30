У залишеному без тепла атакою рф Ладижині ситуацію ще не стабілізували - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Через ракетні обстріли рф на Вінничині 18 тисяч людей залишаються без опалення після припинення роботи Ладижинської ТЕС. Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов, передає УНН.
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"Ситуацію в Ладижині стабілізувати ще не вдалось, - сказав Борзов. - 18 тисяч населення Вінниччини залишаються без опалення - надзичайна ситуація воєнного характеру. Після ракетних ударів 23 листопада Ладижинська ТЕС зупинена. Це було єдине підприємство, яке надавало тепло у Ладижин".
Деталі
З його слів, потрібно створювати нову систему альтернативного опалення. Утім, міська влада не в змозі це зробити за короткий термін, тому військова адміністрація шукає можливості якнайшвидше забезпечити теплом жителів Ладижина.
"Вирішуємо технічні питання щодо нової котельні. Питань з фінансуванням немає. Є лише із терміном виготовлення специфічних агрегатів – потрібен певний час”, – написав він.
Борзов також додав, що ДСНС розгортає у місті додаткові пункти обігріву. Вживаються різні заходи, щоб люди могли отримати тепло та електроенергію.
“Зрозуміло, що у Ладижині сьогодні обігрівають оселі електроприладами, то, відповідно, там забирають більший об’єм електроенергії. Але потужності має вистачати і на сусідні населенні пункти, і на громади поруч з Ладижинською”, – пояснив голова ОВА.
Зокрема, дві школи на альтернативному опаленні, де є твердопаливні котли, забезпечені дизельними генераторами.
Доповнення
Голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов повідомив, що у Ладижині надзвичайна ситуація воєнного характеру. Внаслідок терористичних атак ворога понад 18 000 місцевих жителів залишаються без опалення. У тому числі не може повноцінно функціонувати місцева лікарня.
У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що у зв’язку з відсутністю опалення після ракетного обстрілу росіян у Ладижині (Вінницька область) пацієнтів місцевої лікарні будуть евакуювати до сусіднього міста Гайсин.