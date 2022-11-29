У Ладижині надзвичайна ситуація: пацієнтів місцевої лікарні будуть транспортувати до іншого міста
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що у зв’язку з відсутністю опалення після ракетного обстрілу росіян у Ладижині (Вінницька область) пацієнтів місцевої лікарні будуть евакуювати до сусіднього міста Гайсин, інформує УНН.
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«Було ухвалено рішення про транспортування пацієнтів, які потребують знаходження в стаціонарі, до Гайсинської ЦРЛ (20 км від Ладижина)», - ідеться у повідомленні.
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Також у відомстві зазначили, що до міста будуть продовжувати доставлятися пацієнти, які потребуватимуть невідкладної допомоги.
«Попри надзвичайну ситуацію маршрути пацієнта продовжують функціонувати, а пацієнти продовжують отримувати медичну допомогу», - додають у МОЗ.
Доповнення
Голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов повідомив, що у Ладижині надзвичайна ситуація воєнного характеру - таке рішення ухвалила Вінницька обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Внаслідок терористичних атак ворога понад 18 000 місцевих жителів залишаються без опалення. У тому числі не може повноцінно функціонувати місцева лікарня.
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