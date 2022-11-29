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В Ладыжине чрезвычайная ситуация: пациентов местной больницы будут транспортировать в другой город

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 ноября. УНН. В Министерстве здравоохранения сообщили, что в связи с отсутствием отопления после ракетного обстрела россиян в Ладыжине (Винницкая область) пациентов местной больницы будут эвакуировать в соседний город Гайсин, информирует УНН.

Цитата

«Было принято решение о транспортировке пациентов, нуждающихся в нахождении в стационаре, в Гайсинскую ЦРБ (20 км от Ладыжина)», - говорится в сообщении.

Детали

Также в ведомстве отметили, что в город будут продолжать доставляться пациенты, нуждающиеся в неотложной помощи.

«Несмотря на чрезвычайную ситуацию, маршруты пациента продолжают функционировать, а пациенты продолжают получать медицинскую помощь», - добавляют в Минздраве.

Дополнение

Глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов сообщил, что в Ладыжине чрезвычайная ситуация военного характера – такое решение приняла Винницкая областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. В результате террористических атак врага более 18 000 местных жителей остаются без отопления. В том числе, не может полноценно функционировать местная больница.

Оккупационные войска россии дронами “Shahed-136” атаковали Ладыжинскую ТЭС.

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