В Ладыжине чрезвычайная ситуация: пациентов местной больницы будут транспортировать в другой город
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. В Министерстве здравоохранения сообщили, что в связи с отсутствием отопления после ракетного обстрела россиян в Ладыжине (Винницкая область) пациентов местной больницы будут эвакуировать в соседний город Гайсин, информирует УНН.
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«Было принято решение о транспортировке пациентов, нуждающихся в нахождении в стационаре, в Гайсинскую ЦРБ (20 км от Ладыжина)», - говорится в сообщении.
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Также в ведомстве отметили, что в город будут продолжать доставляться пациенты, нуждающиеся в неотложной помощи.
«Несмотря на чрезвычайную ситуацию, маршруты пациента продолжают функционировать, а пациенты продолжают получать медицинскую помощь», - добавляют в Минздраве.
Дополнение
Глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов сообщил, что в Ладыжине чрезвычайная ситуация военного характера – такое решение приняла Винницкая областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. В результате террористических атак врага более 18 000 местных жителей остаются без отопления. В том числе, не может полноценно функционировать местная больница.
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