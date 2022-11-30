В оставленном без тепла атакой рф Ладыжине ситуацию еще не стабилизировали - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Из-за ракетных обстрелов рф в Винницкой области 18 тысяч человек остаются без отопления после прекращения работы Ладыжинской ТЭС. Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов, передает УНН.
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"Ситуацию в Ладыжине стабилизировать еще не удалось, - сказал Борзов. - 18 тысяч населения Винницкой области остаются без отопления - чрезвычайная ситуация военного характера. После ракетных ударов 23 ноября Ладыжинская ТЭС остановлена. Это было единственное предприятие, которое предоставляло тепло в Ладыжине".
Детали
По его словам, нужно создавать новую систему альтернативного отопления. Впрочем, городские власти не в состоянии это сделать в короткие сроки, поэтому военная администрация ищет возможности как можно быстрее обеспечить теплом жителей Ладыжина.
"Решаем технические вопросы по новой котельной. Вопросов с финансированием нет. Есть только со сроком изготовления специфических агрегатов – нужно определенное время”, – написал он.
Борзов также добавил, что ГСЧС разворачивает в городе дополнительные пункты обогрева. Принимаются разные меры, чтобы люди могли получить тепло и электроэнергию.
“Понятно, что в Ладыжине сегодня обогревают дома электроприборами, то, соответственно, там забирают больший объем электроэнергии. Но мощности должно хватать и на соседние населенные пункты, и на громады рядом с Ладыжинской”, – объяснил глава ОВА.
В частности, две школы на альтернативном отоплении, где есть твердотопливные котлы, снабженные дизельными генераторами.
Дополнение
Глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов сообщил, что в Ладыжине чрезвычайная ситуация военного характера. В результате террористических атак врага более 18 000 местных жителей остаются без отопления. Среди них не может полноценно функционировать местная больница.
В Министерстве здравоохранения сообщили, что в связи с отсутствием отопления после ракетного обстрела россиян в Ладыжине (Винницкая область) пациентов местной больницы будут эвакуировать в соседний город Гайсин.