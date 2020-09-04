В Лабораторном центре Минздрава объяснили причину приостановления работы
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Государственное учреждение "Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины" перезагружено лабораторными образцами, поэтому учреждение не будет тестировать на коронавирус лиц, которые хотят обследоваться за собственные средства и по желанию. Об этом УНН сообщил руководитель лабораторного центра Минздрава Украины Сергей Чумак.
"Городской лабораторный центр перегружен образцами от больных людей. Сейчас он приостановил прием образцов от частных лиц, исследование проводится только у больных или людей с подозрением на заболевание. А частные лица, проводящие исследования на собственные средства, по собственному желанию, без клинических признаков, которые приезжают из-за границы, - центр пока прекратит делать (исследование - ред.)", - сказал он.
Как сообщал УНН, Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины с 7 сентября прекращает предоставление платных услуг по обследованию на COVID-19.