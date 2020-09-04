Київський лабораторний центр припинить надання платних послуг щодо обстеження на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Державна установа "Київський міський лабораторний центр МОЗ України" з 7 вересня припиняє надання платних послуг щодо обстеження на COVID-19. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу установи.
"З 7 вересня 2020 року ДУ ''КМЛЦ МОЗУ' припиняє надання платних послуг щодо обстеження на COVID-19", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, за минулу добу у Києві коронавірусну хворобу COVID-19 виявили у 319 людей. Всього у місті 14477 підтверджених випадків захворювання.