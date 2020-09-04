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Киевский лабораторный центр прекратит предоставление платных услуг по обследованию на COVID-19

Киев • УНН

 • 18668 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Государственное учреждение "Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины" с 7 сентября прекращает предоставление платных услуг по обследованию на COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Киевский лабораторный центр прекратит предоставление платных услуг по обследованию на COVID-19

"С 7 сентября 2020 года ДУ ''КМЛЦ МЗУ" прекращает предоставление платных услуг по обследованию на COVID-19 ", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки в Киеве коронавирусную болезнь COVID-19 обнаружили у 319 человек. Всего в городе 14 477 подтвержденных случаев заболевания.

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