Киевский лабораторный центр прекратит предоставление платных услуг по обследованию на COVID-19

"С 7 сентября 2020 года ДУ ''КМЛЦ МЗУ" прекращает предоставление платных услуг по обследованию на COVID-19 ", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки в Киеве коронавирусную болезнь COVID-19 обнаружили у 319 человек. Всего в городе 14 477 подтвержденных случаев заболевания.