Киевский лабораторный центр прекратит предоставление платных услуг по обследованию на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Государственное учреждение "Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины" с 7 сентября прекращает предоставление платных услуг по обследованию на COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу учреждения.
"С 7 сентября 2020 года ДУ ''КМЛЦ МЗУ" прекращает предоставление платных услуг по обследованию на COVID-19 ", - говорится в сообщении.
Напомним, за прошедшие сутки в Киеве коронавирусную болезнь COVID-19 обнаружили у 319 человек. Всего в городе 14 477 подтвержденных случаев заболевания.