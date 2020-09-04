У Лабораторному центрі МОЗ пояснили причину призупинення роботи
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Державна установа "Київський міський лабораторний центр МОЗ України" перезавантажена лабораторними зразками, тому установа не тестуватиме на коронавірус осіб, які хочуть обстежитися за власні кошти та за бажанням. Про це УНН повідомив керівник лабораторного центру МОЗ України Сергій Чумак.
“Міський лабораторний центр перевантажений зразками від хворих людей. Зараз він призупинив прийом зразків від приватних осіб, дослідження проводиться лише у хворих або людей з підозрою на захворювання. А приватні особи, які проводять дослідження за власні кошти, за власним бажанням, без клінічних ознак, які приїжджають з-за кордону, — центр поки припинить робити (дослідження — ред.)”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, Київський міський лабораторний центр МОЗ України з 7 вересня припиняє надання платних послуг щодо обстеження на COVID-19.