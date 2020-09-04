У Лабораторному центрі МОЗ пояснили причину призупинення роботи

“Міський лабораторний центр перевантажений зразками від хворих людей. Зараз він призупинив прийом зразків від приватних осіб, дослідження проводиться лише у хворих або людей з підозрою на захворювання. А приватні особи, які проводять дослідження за власні кошти, за власним бажанням, без клінічних ознак, які приїжджають з-за кордону, — центр поки припинить робити (дослідження — ред.)”, — сказав він.

Як повідомляв УНН, Київський міський лабораторний центр МОЗ України з 7 вересня припиняє надання платних послуг щодо обстеження на COVID-19.