В квалификации на ЧМ-2023 по баскетболу Украина победила Исландию
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Вчера, 14 ноября, сборная Украины по баскетболу провела матч в рамках отбора на ЧМ-2023, пишет УНН.
Детали
Украина обыграла Исландию – 79:72. Как известно, команды встречались в Риге. В первой встрече Украина уступила Исландии со счетом 88:91 ОТ.
Сборная Украины занимает пятое место в своей группе. В активе подопечных Айнарса Багатскиса 3 победы в 8 матчах.
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На чемпионат мира выйдут по три лучшие команды из каждой группы.