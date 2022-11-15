В квалификации на ЧМ-2023 по баскетболу Украина победила Исландию

Детали

Украина обыграла Исландию – 79:72. Как известно, команды встречались в Риге. В первой встрече Украина уступила Исландии со счетом 88:91 ОТ.

Сборная Украины занимает пятое место в своей группе. В активе подопечных Айнарса Багатскиса 3 победы в 8 матчах.

Добавим

На чемпионат мира выйдут по три лучшие команды из каждой группы.