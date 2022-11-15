У кваліфікації на ЧС-2023 з баскетболу Україна перемогла Ісландію

Деталі

Україна обіграла Ісландію - 79:72. Як відомо, команди зустрічалися в Ризі. У першій зустрічі Україна поступилась Ісландії з рахунком 88:91 ОТ.

Збірна України наразі займає п'яте місце в своїй групі. В активі підопічних Айнарса Багатскіса 3 перемоги у 8 матчах.

Додамо

На чемпіонат світу вийдуть по три найкращі команди з кожної групи.