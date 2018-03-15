В КСУ избрали заместителя главы
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Заместителем председателя Конституционного суда Украины в четверг на специальном заседании избрали Александра Тупицкого. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КСУ.
"15 марта на специальном пленарном заседании Конституционного суда Украины заместителем председателя Конституционного суда Украины избран Александр Николаевич Тупицкий", - говорится в сообщении.
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В КСУ отметили, что по закону заместителя председателя КСУ выбирают по предложению председателя суда только на один трехлетний срок тайным голосованием путем подачи бюллетеней.
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2013 года. Присягу сложил 15 мая 2013 года. С 1993 года работал судьей Куйбышевского районного суда Донецка, а с 2002 года возглавлял этот суд. Кроме того, работал судьей в Донецком, Львовском, Днепропетровском апелляционных судах, занимал должности председателя Львовского и Днепропетровского апелляционных судов. Кандидат наук по государственному управлению. Автор ряда публикации по вопросам государственных механизмов по повышению качества профессиональной подготовки судей, хозяйственного права, проблемных вопросов конституционной юстиции.