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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 44617 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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В КСУ избрали заместителя главы

В КСУ избрали заместителя главы

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КИЕВ. 15 марта. УНН. Заместителем председателя Конституционного суда Украины в четверг на специальном заседании избрали Александра Тупицкого. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КСУ.

"15 марта на специальном пленарном заседании Конституционного суда Украины заместителем председателя Конституционного суда Украины избран Александр Николаевич Тупицкий", - говорится в сообщении.

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В КСУ отметили, что по закону заместителя председателя КСУ выбирают по предложению председателя суда только на один трехлетний срок тайным голосованием путем подачи бюллетеней.

Справка УНН: Александр Тупицкий назначен судьей Конституционного суда Украины Президентом Украины в мае
2013 года. Присягу сложил 15 мая 2013 года. С 1993 года работал судьей Куйбышевского районного суда Донецка, а с 2002 года возглавлял этот суд. Кроме того, работал судьей в Донецком, Львовском, Днепропетровском апелляционных судах, занимал должности председателя Львовского и Днепропетровского апелляционных судов. Кандидат наук по государственному управлению. Автор ряда публикации по вопросам государственных механизмов по повышению качества профессиональной подготовки судей, хозяйственного права, проблемных вопросов конституционной юстиции.

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