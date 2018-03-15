У КСУ обрали заступника голови

"15 березня на спеціальному пленарному засіданні Конституційного суду України заступником голови Конституційного суду України обрано Олександра Миколайовича Тупицького", - йдеться у повідомленні.

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У КСУ зауважили, що за законом заступника голови КСУ обирають за пропозицією голови суду лише на один трирічний строк таємним голосуванням шляхом подання бюлетенів.

Довідка УНН: Олександр Тупицький призначений суддею Конституційного суду України Президентом України у травні

2013 року. Присягу склав 15 травня 2013 року. З 1993 року працював суддею Куйбишевського районного суду Донецька, а з 2002 року очолював цей суд. Крім того, працював суддею у Донецькому, Львівському, Дніпропетровському апеляційних господарських судах, обіймав посади голови Львівського та Дніпропетровського апеляційних господарських судів. Кандидат наук з державного управління. Автор низки публікації з питань державних механізмів з підвищення якості професійної підготовки суддів, господарського права, проблемних питань конституційної юстиції.